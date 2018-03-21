Ещё
В Пронском районе пенсионерка украла деньги у своей пьяной подруги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пронском районе пенсионерка украла деньги у своей пьяной подруги 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Полицейские раскрыли кражу денег из сумки 67-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Накануне вечером в полицию обратилась 67-летняя жительница села Тырново Пронского района, которая сообщила, что из ее сумки пропали 4 200 рублей. Пенсионерка рассказала, что подрабатывает в одной из организаций села, и в день пропажи денег получила зарплату. Потратить деньги она не успела, так как сразу пришла в гости к приятельнице и решила немного выпить. Затем вместе с давней знакомой они отправились на прогулку, а вернувшись домой, заявительница обнаружила пропажу денег из сумки.
В тот же вечер оперативниками установили, что деньги украла подруга потерпевшей, с которой пенсионерка пришла разделить радость от полученной зарплаты. 66-летняя злоумышленница, воспользовавшись нетрезвым состоянием своей знакомой, достала из ее сумки деньги и присвоила себе. Женщина надеялась, что подруга, будучи пьяной, не вспомнит, куда могла потратить деньги, и не заметит пропажи. Но потерпевшая оказалась внимательной, и в скором времени обнаружила недостающую сумму и сразу же сообщила в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
АиФ Рязань: последние новости
За сутки в Рязанской области раскрыли восемь краж С начала года рязанцы похитили газа на 1,3 млн рублей Убийце курсанта Академии ФСИН предъявили обвинение
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»59
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ145
Россия закрыла границу для грузов с Украины136
Пенсии россиян будут считать по-новому137
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение