В Пронском районе пенсионерка украла деньги у своей пьяной подруги

Полицейские раскрыли кражу денег из сумки 67-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального УМВД

Накануне вечером в полицию обратилась 67-летняя жительница села Тырново Пронского района, которая сообщила, что из ее сумки пропали 4 200 рублей. Пенсионерка рассказала, что подрабатывает в одной из организаций села, и в день пропажи денег получила зарплату. Потратить деньги она не успела, так как сразу пришла в гости к приятельнице и решила немного выпить. Затем вместе с давней знакомой они отправились на прогулку, а вернувшись домой, заявительница обнаружила пропажу денег из сумки.

В тот же вечер оперативниками установили, что деньги украла подруга потерпевшей, с которой пенсионерка пришла разделить радость от полученной зарплаты. 66-летняя злоумышленница, воспользовавшись нетрезвым состоянием своей знакомой, достала из ее сумки деньги и присвоила себе. Женщина надеялась, что подруга, будучи пьяной, не вспомнит, куда могла потратить деньги, и не заметит пропажи. Но потерпевшая оказалась внимательной, и в скором времени обнаружила недостающую сумму и сразу же сообщила в полицию.

Возбуждено уголовное дело.