Туристическая база вырубала лес.

Причиненный ущерб составил более 320 000 рублей. Насчитан ущерб в размере 320 тысяч рублей. Незаконную вырубку леса обнаружили Лесничие с Лахденпохского района, сообщается в МВД по РК.

Когда органы начали выяснять все обстоятельства случившегося, они обнаружили не подалеку базу отдыха. Там же были найдены незаконно добытые деревья. Как пояснил директор турбазы, он ни когда не задавал вопросов откуда берется древесина. За этим на турбазе следил администратор. Но его на месте не оказалось, он был уволен за конфликт с начальством.

Личность администратора быстро установили, им оказался 30-ти летний мужчина райцентра. Когда сотрудники полиции прибыли к нему он пояснил все о вырубке деревьев.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту, незаконного вырубания леса в крупном размере. Так же в ходе следствия вскрылись факты кражи в данном районе.