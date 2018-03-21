Приговор по Шарову вступил в законную силу

Из материалов, озвученных силовиками, установлено, что в марте 2016 года во Владимире в результате ДТП был сбит пешеход, который скончался на месте. Виновник аварии с места преступления скрылся. В ходе проверки областным ГИБДД был установлен владелец автомобиля и гражданин, находившийся в тот момент за рулем.

Шаров, в ведении которого находилось расследование уголовных дел о ДТП, предложил за 800 тысяч рублей вернуть автомобиль со штраф-стоянки владельцу, сфальсифицировать материалы проверки и указать виновником ДТП совсем другого человека.

Денежное вознаграждение было получено Шаровым в конце марта 2016 года на автостоянке возле здания областного ГИБДД.

Виновник аварии к ответственности привлечен не был, а автомобиль, вывезенный незаконным путем со штраф-стоянки продан третьему лицу.

Два года назад в июле, в отношении Шарова было возбуждено уголовное дело, а в ноябре 2017 года Ленинский районный суд Владимира признал бывшего следователя виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима

В ходе расследования уголовного дела и на суде Шаров своей вины не признал. В результате рассмотрения Областным судом апелляционной жалобы на решение Ленинского суда, приговор оставлен без изменения и вступил только сейчас в законную силу.

Что касается судьбы взяткодателя и виновника аварии, то ФСБ не озвучивает эту информацию.