В Советске сотрудница администрации получила взятку за незаконные действия: возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, специалист отдела ЖКХ и муниципальной собственности муниципального образования «Советское городское поселение» отвечала за исполнение административного наказания осужденным мужчиной в виде обязательных работ.

В один из дней февраля 2018 года женщина предложила мужчине зачесть отбытие наказания без фактического выполнения работ в случае передачи ей взятки в виде денег в сумме 11 900 рублей, на что последний согласился.

«В марте текущего года мужчина предоставил частями подозреваемой денежные средства в указанной сумме, после чего женщина передала ему пакет ранее составленных ею документов об отбытии им административного наказания в виде обязательных работ», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УЭБиПК УМВД России по Кировской области.

Следователи СУ СКР по Кировской области в настоящее время проводят необходимые следственные действия, подозреваемая в ходе допроса свою вину признала, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Сотрудниками Следственного комитета будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего, не исключается версия о наличии иных преступных эпизодов в действиях подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — СУ СК по Кировской области