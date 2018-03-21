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Мужчина в центре Москвы изнасиловал несовершеннолетнюю украинку под угрозой депортировать ее на родину
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Мужчина в центре Москвы изнасиловал несовершеннолетнюю украинку под угрозой депортировать ее на родину 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Столичная полиция задержала 59-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В канун Нового года в полицию обратилась 17-летняя девушка, которая около 10 лет приехала из Одесской области в Сергиев Посад, живет там вместе с мамой и работает официанткой в местном баре. Потерпевшая сообщила, что накануне пришла в гости к 30-летней землячке, живущей в Москве на ул. Марксистская. Девушка решила заночевать у подруги и предупредила об этом мать.
«В квартире также находился отец подруги, который пришел в комнату к уснувшей потерпевшей и начал к ней приставать, а затем изнасиловал. После этого мужчина начал угрожать несовершеннолетней и предупредил, что если она расскажет о случившемся, то при помощи друзей устроит так, что девушку депортируют на Украину. Затем злоумышленник со скандалом прогнал потерпевшую из квартиры», — пояснил источник.
После проверки полиция 20 марта текущего года возбудила уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней и задержала подозреваемого. Ведется следствие.
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