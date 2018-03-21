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На 12 лет осужден нижегородец, приставший на улице к школьницам
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На 12 лет осужден нижегородец, приставший на улице к школьницам 

АиФ Нижний Новгород 4 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетними, сообщили в региональном управлении следственного комитета.
Мужчина пристал к двум девочкам днем 22 февраля 2017 года у жилого дома на ул. Ларина в Приокском районе. Школьницы тут же рассказали о случившемся родственникам, а те без промедления — в полицию. По «горячим следам» подозреваемый был задержан. Девочки запомнили его, поэтому и смогли опознать.
Отметим, что вину в совершенном преступлении обвиняемы так и не признал.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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