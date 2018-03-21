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В Дагестане транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы
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В Дагестане транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
В Республике Дагестан в ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, проведены обыскные мероприятия.
В результате, в частном домовладении, принадлежащем местному жителю 1964 года рождения, транспортные полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Среди изъятого — автомат Калашникова и 45 патронов к нему, 2 гранаты и ударно-дистанционный запал.
Согласно заключению экспертов-криминалистов, данный арсенал пригоден для производства выстрелов и является огнестрельным оружием и боеприпасами.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статей 222 и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкции данных статей предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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