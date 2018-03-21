Жительница Невинномысска придумала изнасилование из-за ревности к мужчине

Уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в ложном доносе, возбудили в Невинномысске . Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщилир в пресс-службе СУ СКР по СК.

26 января женщина обратилась в местное отделение полиции с заявлением об изнасиловании. Местная жительница в доказательство продемонстрировала изорванную одежду и повреждения на теле.

Позже выяснилось, что преступления мужчина не совершал, а заявительница пожаловалась на него из-за того, что ревновала знакомого к другим женщинам.

Против 26-летней жительницы Невинномысска возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос в совершении тяжкого преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения».

Сейчас дело с достаточной доказательной базой и результатами экспертиз передано в суд.