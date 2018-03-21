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Жительница Невинномысска придумала изнасилование из-за ревности к мужчине
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Жительница Невинномысска придумала изнасилование из-за ревности к мужчине 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в ложном доносе, возбудили в Невинномысске. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщилир в пресс-службе СУ СКР по СК.
26 января женщина обратилась в местное отделение полиции с заявлением об изнасиловании. Местная жительница в доказательство продемонстрировала изорванную одежду и повреждения на теле.
Позже выяснилось, что преступления мужчина не совершал, а заявительница пожаловалась на него из-за того, что ревновала знакомого к другим женщинам.
Против 26-летней жительницы Невинномысска возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос в совершении тяжкого преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения».
Сейчас дело с достаточной доказательной базой и результатами экспертиз передано в суд.
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