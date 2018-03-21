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Во Владивостоке задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на водителя такси
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Во Владивостоке задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на водителя такси 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В дежурную часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение 24-летнего местного жителя о разбойном нападении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что двое мужчин остановили автомашину Тойота Королла Аксио под управлением потерпевшего и попросили их подвезти. Добравшись до безлюдного места, злоумышленники напали на водителя, нанесли ему телесные повреждения, после чего выбросили из машины и скрылись на ней с места происшествия.
Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.
В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 24— летних жителей Владивостока. В отделе полиции они дали признательные показания.
Автомобиль возвращен законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.
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