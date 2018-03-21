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Двух жителей Удмуртии задержали за незаконное хранение оружия
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Двух жителей Удмуртии задержали за незаконное хранение оружия 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Двух жителей Удмуртии задержали за незаконное хранение оружия. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике, против злоумышленников возбудили уголовное дело.
Правоохранители изъяли у них две единицы огнестрельного оружия, 244 патрона, гранату РГО с запалом и 200 гр пороха.
«Оружие с боеприпасами, взрывные устройства и взрывчатые вещества задержанные хранили в целях, не связанных с осуществлением экстремистской и террористической деятельности», — отмечается в сообщении.
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