Двух жителей Удмуртии задержали за незаконное хранение оружия

Ижевск. Удмуртия . Двух жителей Удмуртии задержали за незаконное хранение оружия. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике, против злоумышленников возбудили уголовное дело.

Правоохранители изъяли у них две единицы огнестрельного оружия, 244 патрона, гранату РГО с запалом и 200 гр пороха.

«Оружие с боеприпасами, взрывные устройства и взрывчатые вещества задержанные хранили в целях, не связанных с осуществлением экстремистской и террористической деятельности», — отмечается в сообщении.