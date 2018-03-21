В Самаре мужчина угрожал пистолетом девушке— администратору гостиницы

Сотрудники Росгвардии задержали возмутителя спокойствия и передали вызванным на место происшествия полицейским. С места происшествия был изъят пневматический пистолет.

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