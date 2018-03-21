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В Самаре мужчина угрожал пистолетом девушке— администратору гостиницы
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В Самаре мужчина угрожал пистолетом девушке— администратору гостиницы 

АиФ-Самара 4 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Находившийся на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о сработавшей «тревожной кнопке» в гостинице, расположенной на улице Куйбышева, сообщает Управления Росгвардии по Самарской области в социальной сети vk.
Прибывшим патрульным администратор гостиницы — 26-летняя девушка рассказала, что ходе возникшего конфликта с находившимся в здании 39-летним жителем Самары, мужчина достал пистолет, и начал угрожать ей расправой.
Сотрудники Росгвардии задержали возмутителя спокойствия и передали вызванным на место происшествия полицейским. С места происшествия был изъят пневматический пистолет.
По статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело.
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