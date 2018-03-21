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Уголовное дело возбудили после изъятия 37 кг наркотиков в Раменках
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Уголовное дело возбудили после изъятия 37 кг наркотиков в Раменках 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
В ходе операции на западе Москвы сотрудники ФСБ изъяли 37 кг наркотиков у двух подозреваемых.
Об этом сообщает в среду, 21 марта, агентство «Москва». Уточняется, что операция прошла еще в воскресенье, 18 марта, в районе Раменки ЗАО столицы. В квартире, где проживали двое, были найдены килограммы наркотиков.
«В ходе обысков были обнаружены сотни полимерных свертков с различными психотропными веществами. В одном помещении изъято 2,4 кг синтетических наркотиков, а в другом — почти 35 кг», — сказал источник.
Он добавил, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В данный момент ведется следствие.
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