Уголовное дело возбудили после изъятия 37 кг наркотиков в Раменках

В ходе операции на западе Москвы сотрудники ФСБ изъяли 37 кг наркотиков у двух подозреваемых.

Об этом сообщает в среду, 21 марта, агентство «Москва» . Уточняется, что операция прошла еще в воскресенье, 18 марта, в районе Раменки ЗАО столицы. В квартире, где проживали двое, были найдены килограммы наркотиков.

«В ходе обысков были обнаружены сотни полимерных свертков с различными психотропными веществами. В одном помещении изъято 2,4 кг синтетических наркотиков, а в другом — почти 35 кг», — сказал источник.

Он добавил, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В данный момент ведется следствие.