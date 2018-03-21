Уфимца обвиняют в афере с нефтепродуктами на 5,5 млн рублей

37 летнего жителя Уфы обвиняют в мошенничестве на 5,5 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2014-2017 годах злоумышленник вместе с сообщниками заключал договоры поставки нефтепродуктов с различными организациями. Покупатели переводили деньги по сделке на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам фирм.

Получив деньги, они не исполняли обязательства по поставке продукции, а похищенные суммы тратили по своему усмотрению. Всего подельники похитили у 16 организаций свыше 5,5 млн рублей.

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело суд для рассмотрения.