Ещё
Уфимца обвиняют в афере с нефтепродуктами на 5,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уфимца обвиняют в афере с нефтепродуктами на 5,5 млн рублей 

АиФ-Уфа 4 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
37 летнего жителя Уфы обвиняют в мошенничестве на 5,5 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, в 2014-2017 годах злоумышленник вместе с сообщниками заключал договоры поставки нефтепродуктов с различными организациями. Покупатели переводили деньги по сделке на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам фирм.
Получив деньги, они не исполняли обязательства по поставке продукции, а похищенные суммы тратили по своему усмотрению. Всего подельники похитили у 16 организаций свыше 5,5 млн рублей.
Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело суд для рассмотрения.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе сотрудника УФСИН обвиняют в нападении на владелицу элитной иномарки Жительница Башкирии солгала полиции об удержании в плену и изнасиловании В Башкирии бывшую заведующую детским садом осудили за мошенничество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ150
Путин занялся «списком Собчак»60
Россия закрыла границу для грузов с Украины133
Пенсии россиян будут считать по-новому141
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России53
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение