Уфимец пойдет под суд за торговлю несуществующей нефтью

37-летнего жителя Уфы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина предстанет перед судом за преступления, которые совершал в 2014–2017 годах.

По версии следствия, он вместе с сообщниками заключал договоры с организациями на поставку нефтепродуктов. Покупатели переводили деньги на счета фирм, которые принадлежали мошеннику. А продукцию так и не получали. Похищенными деньгами мужчина распоряжался, как хотел. Всего подельники обокрали 16 организаций на 5,5 миллиона рублей.

Обвиняемый частично признал вину в преступлении. Уголовное дело направили в суд Орджоникидзевского района.