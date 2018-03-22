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Уфимец пойдет под суд за торговлю несуществующей нефтью
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Уфимец пойдет под суд за торговлю несуществующей нефтью 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
37-летнего жителя Уфы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина предстанет перед судом за преступления, которые совершал в 2014–2017 годах.
По версии следствия, он вместе с сообщниками заключал договоры с организациями на поставку нефтепродуктов. Покупатели переводили деньги на счета фирм, которые принадлежали мошеннику. А продукцию так и не получали. Похищенными деньгами мужчина распоряжался, как хотел. Всего подельники обокрали 16 организаций на 5,5 миллиона рублей.
— Среди потерпевших оказались даже предприятия из Татарстана, — рассказали в республиканской прокуратуре.
Обвиняемый частично признал вину в преступлении. Уголовное дело направили в суд Орджоникидзевского района.
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 Ещё 2 источника 
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