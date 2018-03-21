Полицейские задержали банду, укравшую из банкомата в Орле 400 тыс. рублей 

В Орле под суд пойдут злоумышленники, обокравшие банкоматы в Орле и в Ярославской области, сообщила пресс-служба регионального МВД.
В мае 2017 года в одном из торговых центров Орла неизвестные с помощью специального оборудования украли из банкомата более 400 тыс. рублей.
Установить подозреваемых помогли камеры видеонаблюдения, расположенные около магазина. Ими оказались двое мужчин. Их фотороботы правоохранители разослали коллегам из других регионов.
Через некоторое время во время кражи в одном из районов Ярославля полицейские задержали подозреваемых. Выяснилось, что задержанные действовали в составе ОПГ. На их счету числятся несколько краж и неудачная попытка хищения из банкомата в Ярославской области. Общая сумма ущерба — более двух млн рублей. В ближайшее время грабителей ждёт суд.