Полицейские задержали банду, укравшую из банкомата в Орле 400 тыс. рублей

В мае 2017 года в одном из торговых центров Орла неизвестные с помощью специального оборудования украли из банкомата более 400 тыс. рублей.

Установить подозреваемых помогли камеры видеонаблюдения, расположенные около магазина. Ими оказались двое мужчин. Их фотороботы правоохранители разослали коллегам из других регионов.