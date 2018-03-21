Ещё
Полицейские задержали банду, укравшую из банкомата в Орле 400 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали банду, укравшую из банкомата в Орле 400 тыс. рублей 

АиФ 18 минут назад
Фото: АиФ
В Орле под суд пойдут злоумышленники, обокравшие банкоматы в Орле и в Ярославской области, сообщила пресс-служба регионального МВД.
В мае 2017 года в одном из торговых центров Орла неизвестные с помощью специального оборудования украли из банкомата более 400 тыс. рублей.
Установить подозреваемых помогли камеры видеонаблюдения, расположенные около магазина. Ими оказались двое мужчин. Их фотороботы правоохранители разослали коллегам из других регионов.
Через некоторое время во время кражи в одном из районов Ярославля полицейские задержали подозреваемых. Выяснилось, что задержанные действовали в составе ОПГ. На их счету числятся несколько краж и неудачная попытка хищения из банкомата в Ярославской области. Общая сумма ущерба — более двух млн рублей. В ближайшее время грабителей ждёт суд.
АиФ: последние новости
Жители тамбовского посёлка могли отравиться диоксидом серы В Липецкой области ищут мать, выбросившую младенца в мусорный контейнер В Белгороде вынесли приговор мужчине, пытавшемуся изнасиловать пенсионерку
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»59
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ132
Россия закрыла границу для грузов с Украины139
Пенсии россиян будут считать по-новому133
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России50
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение