10 миллионов рублей скрыл от налоговой предприниматель из Ангарска

Ангарский городской суд оштрафовал предпринимателя, обвиняемого в сокрытии денежных средств своего предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Следствие установило, что обвиняемый, желая обезопасить себя от возможных проверок и с целью скрыть свою причастность к деятельности подконтрольной ему организации, зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью на свою знакомую, которая фактически руководство предприятием не осуществляла и отношения к деятельности организации не имела.

Достоверно зная об образовавшейся недоимке по налогам, он как фактический руководитель организации мер к исполнению требований налоговой службы об уплате налогов и погашению образовавшейся задолженности не принял. Напротив, обвиняемый заключил договор с компанией, где также фактически исполнял обязанности руководителя, и денежные средства, причитающиеся ООО «Промтопливо», были перечислены на счет третьего лица, минуя арестованный налоговым органом расчетный счет организации. В результате своими преступными действиями обвиняемый воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки по налогам в крупном размере, сокрыл от государства около 10 000 000 рублей.

Суд признал обвиняемого виновным, ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 350 000 рублей, а также удовлетворены требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением за счет его личного имущества, ранее арестованного органами предварительного следствия.