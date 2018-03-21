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В Иванове полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере
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В Иванове полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району города Иваново у дома по улице 3-я Южная задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. При личном досмотре у 21-летнего фигуранта полицейские обнаружили и изъяли 30 свертков с наркотическим средством. Согласно результатам исследований в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Ивановской области изъятым является «спайс» массой 9,5 грамм и «соль» массой 29,65 грамма.
Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району города Иваново возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. В порядке статьи 91 УПК РФ фигурант помещен в ИВС.
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