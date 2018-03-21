Жителя Красноярска лишили прав до 2044 года 

Жителя Красноярска за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения лишили прав до 2044 года, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской полиции. Мужчине 31 год. Против него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
«В общей сложности с 2005 года он лишён права управления транспортными средствами на 38 с половиной лет или 464 месяца до 2044 года», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
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