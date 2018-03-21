Ещё
Жителя Красноярска лишили прав до 2044 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Красноярска лишили прав до 2044 года 

RT на русском 1 час назад
Фото: За рулем
Жителя Красноярска за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения лишили прав до 2044 года, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской полиции. Мужчине 31 год. Против него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
«В общей сложности с 2005 года он лишён права управления транспортными средствами на 38 с половиной лет или 464 месяца до 2044 года», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее «ВашГород.ру» сообщало, что один человек погиб в результате наезда автобуса на остановку в Новокузнецке.
RT на русском: последние новости
Вор пытался обмануть камеру наблюдения и стал звездой интернета В Сочи возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере Замглавы Дальневосточного таможенного управления задержан по подозрению в получении взяток
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке68
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»241
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД89
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи27
Трамп объяснился за звонок Путину57
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение