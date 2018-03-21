Красноярцу, лишенному водительских прав на 38 лет, грозит лишение свободы

Жителю Красноярска грозит уголовное преследование за неоднократное пьяное вождение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

31-летний мужчина был несколько раз задержан за управление транспортом в нетрезвом состоянии. В общей сложности с 2005 года он лишен водительских прав на 38,5 лет или 464 месяца до 2044 года.

В результате правоохранители возбудили в отношении нарушителя уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы.