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Красноярцу, лишенному водительских прав на 38 лет, грозит лишение свободы
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Красноярцу, лишенному водительских прав на 38 лет, грозит лишение свободы 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Жителю Красноярска грозит уголовное преследование за неоднократное пьяное вождение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
31-летний мужчина был несколько раз задержан за управление транспортом в нетрезвом состоянии. В общей сложности с 2005 года он лишен водительских прав на 38,5 лет или 464 месяца до 2044 года.
В результате правоохранители возбудили в отношении нарушителя уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
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