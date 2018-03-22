В Крыму судят мужчину, который 23 года назад застрелил трех человек после проигрыша в карты

Крымские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту тройного убийства 23-летней давности. По версии обвинения, в середине 90-х годов злоумышленник расстрелял трех приятелей, чтобы не отдавать карточный долг.

Уголовное наказание в виде пожизненного срока лишения свободы грозит 52-летнему крымчанину. Ему инкриминируют п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех лиц, совершенное из корыстных побуждений"), сообщает

официальный сайт

По данным следствия, 14 сентября 1995 года обвиняемый вместе со своими знакомыми находился в гостинице, где они играли в азартные игры. Он проиграл одному из мужчин 3 тысячи долларов (13,4 миллиона рублей по курсу обмена валют Центрального банка РФ на 15.09.1995).

Этих денег при себе у картежника не было. Тогда он поехал с друзьями к себе домой, пообещав заплатить им на месте. «По пути следования он, не желая возвращать долг, из имеющегося при себе огнестрельного оружия произвел выстрелы в потерпевших. После чего вышел из автомобиля и, убедившись, что потерпевшие мертвы, скрылся с места происшествия», — говорится в пресс-релизе.

Только спустя десятки лет сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след предполагаемого убийцы. «Грамотно спланированные следственно-оперативные мероприятия позволили в кратчайшие сроки установить местонахождение обвиняемого, опровергнуть его алиби и задержать», — добавили в ГСУ СК РФ.

В ведомстве отметили, что подозреваемый «тщательно скрывал свое местонахождение, дважды менял свои анкетные данные, продолжал оказывать давление на свидетелей, обеспечивавших ему алиби».

Следствие вели сотрудники отдела СК РФ по Симферопольскому району. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что обвиняемый — симферопольский бизнесмен. В день тройного убийства он находился в отеле «Бахчисарай» в одноименном городе.

В период, когда в Крыму действовали украинские власти, у предпринимателя были крупные денежные суммы, на которые он играл. После убийства мужчина скрывался от следствия, выезжая на материковую часть Украины

Во время расследования уголовного дела коммерсант много раз менял показания, оказывал давление на свидетелей, которые обеспечивали его алиби. Поэтому его и не удавалось привлечь к уголовной ответственности, пишет

Forpost

После того, как в Крыму установилась российская власть, сотрудники Следственного комитета начали поднимать все нераскрытые уголовные дела. В итоге им удалось поставить точку в затянувшемся расследовании, собрав дополнительные улики и разбив алиби подозреваемого.