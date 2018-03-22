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В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности
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В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности 

РИА Новости 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Крымские следователи раскрыли убийство женщины, совершенное 20 лет назад, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
"Завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины, совершенного более 20 лет назад в городе Бахчисарае", — говорится в сообщении.
В убийстве обвиняется 41-летний житель Бахчисарайского района.
По данным следствия, обвиняемый в сентябре 1997 года в одном из торговых ларьков в Бахчисарае на почве личных неприязненных отношений совершил убийство женщины, выстрелив из оружия. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вино в полном объеме.
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