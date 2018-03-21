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В Новосибирске посетитель караоке-бара застрелил охранника
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В Новосибирске посетитель караоке-бара застрелил охранника 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ГТРК Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Посетитель караоке-бара «Ухо и Медведь» в Новосибирске в ночь на среду после внезапного конфликта застрелил охранника заведения из пистолета, ведется розыск преступника, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 21 марта 2018 года в ночное время неустановленное следствием лицо, находясь в помещении караоке-бара «Ухо и Медведь» расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска, на почве внезапно возникшего конфликта произвел выстрел из пистолета в область головы 42-летнему охраннику заведения", — говорится в сообщении.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, охранник потребовал, чтобы посетитель снял верхнюю одежду, ему это не понравилось, и прозвучал выстрел.
В управлении сообщили, что от полученного ранения охранник скончался в больнице, а преступник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство».
Следователи во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области ведут розыск подозреваемого в совершении преступления, устанавливается его личность.
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