В Новосибирске посетитель караоке-бара застрелил охранника

"По данным следствия, 21 марта 2018 года в ночное время неустановленное следствием лицо, находясь в помещении караоке-бара «Ухо и Медведь» расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска, на почве внезапно возникшего конфликта произвел выстрел из пистолета в область головы 42-летнему охраннику заведения", — говорится в сообщении.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, охранник потребовал, чтобы посетитель снял верхнюю одежду, ему это не понравилось, и прозвучал выстрел.

В управлении сообщили, что от полученного ранения охранник скончался в больнице, а преступник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство».