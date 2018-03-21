В Ульяновске неизвестные растратили предназначенные на капремонт 10 млн рублей

Василий Зима. УЛЬЯНОВСК , 21 марта. / ТАСС /. Уголовное дело возбудили в связи с растратой свыше 10 млн рублей граждан, предназначенных для выполнения капремонта многоквартирных домов в Ульяновске. Об этом в среду сообщил ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области

"По материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная с использованием служебного положения в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры, в 2015-2016 годах региональный Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса заключил с коммерческими структурами ряд договоров. Они предполагали строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Установлено, что стоимость услуг завысили, образовавшаяся разница между ней и реальными затратами превысила 10 млн рублей.