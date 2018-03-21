В Выборге мужчина, напавший на отца, остался на свободе

В Выборгском районе Ленинградской области полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на отца и отобравшего у него деньги, а затем отпустила его домой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

19 марта 2018 года в Выборге в квартире дома на улице Кировские Дачи 35-летний местный житель, угрожая ножом, отобрал 2,5 тысячи рублей у своего 69-летнего отца. Подозреваемый не работает и ранее неоднократно судим, в том числе за кражи и незаконное хранение наркотиков.

Мужчина был задержан по месту жительства сотрудниками полиции по сообщению потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Несмотря на это, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.