В Мордовии заведующая детским садом попалась на служебном подлоге

По данным надзорного ведомства, местная жительница, занимая должность заведующей дошкольного учреждения, внесла в официальные документы ложные сведения о трудоустройстве завхоза. Согласно материалам дела, администрации района был причинен ущерб на сумму свыше 22 тысяч рублей.

В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». По делу проводится предварительное расследование.