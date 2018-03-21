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В Мордовии заведующая детским садом попалась на служебном подлоге
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В Мордовии заведующая детским садом попалась на служебном подлоге 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным надзорного ведомства, местная жительница, занимая должность заведующей дошкольного учреждения, внесла в официальные документы ложные сведения о трудоустройстве завхоза. Согласно материалам дела, администрации района был причинен ущерб на сумму свыше 22 тысяч рублей.
В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». По делу проводится предварительное расследование.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о похожем случае в Самаре, где руководство детсада осудили за мошенничество с субсидиями.
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