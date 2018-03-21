Рязанец из мести сжег дачу своего приятеля

Пристав-исполнитель взыскал 373 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба с гражданина, который умышленно поджег дачный дом своего знакомого, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области

Установлено, что рязанец поссорился со своим знакомым. Затаив на него обиду, он поджег его дачный дом. Приговором суда мужчину признали виновным и обязали возместить материальный ущерб.

Добровольно гражданин возмещать ущерб не желал, поэтому потерпевший обратился в службу судебных приставов, которые и взыскали с него 373 тысячи рублей.