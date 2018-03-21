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Рязанец из мести сжег дачу своего приятеля
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Рязанец из мести сжег дачу своего приятеля 

АиФ Рязань 4 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Пристав-исполнитель взыскал 373 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба с гражданина, который умышленно поджег дачный дом своего знакомого, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Установлено, что рязанец поссорился со своим знакомым. Затаив на него обиду, он поджег его дачный дом. Приговором суда мужчину признали виновным и обязали возместить материальный ущерб.
Добровольно гражданин возмещать ущерб не желал, поэтому потерпевший обратился в службу судебных приставов, которые и взыскали с него 373 тысячи рублей.
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