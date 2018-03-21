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Жителю Оренбурга грозит два года колонии за кражу 89 килограммов огурцов
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Жителю Оренбурга грозит два года колонии за кражу 89 килограммов огурцов 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Экспресс-газета
В Оренбурге местный житель сообщил о краже из его теплицы. Мужчина не досчитался 89 килограммов огурцов. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на пресс‐службу МВД России «Оренбургское».
Под подозрение правоохранительных органов в первую очередь попали работники теплицы. В результате один из них сознался в краже. На вопрос, зачем ему 89 килограмм огурцов, подозреваемый ответил, что хотел часть огурцов съесть, а часть выставить на продажу. На что он собирался потратить вырученные с продажи деньги, мужчина не уточнил.
В настоящее время в отношении
25-летнего
похитителя заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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