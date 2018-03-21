В Кондинском районе задержана женщина за хранение наркотиков

В Кондинском районе полицейские задержали женщину, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств. Злоумышленницу удалось найти в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Во время досмотра подозреваемой в кармане верхней одежды, сотрудниками полиции был обнаружен свёрток с белым веществом внутри.

Экспертиза выявила, что находящееся в свёртке, порошкообразное вещество массой около 1 грамма является синтетическим наркотическим средством (соль).

40-летняя женщина призналась, что «закладку» она извлекла из почтового ящика в подъезде жилого дома, после чего собиралась идти на работу.

Установлено, что задержанная с поличным судимостей в прошлом не имеет и является медработником в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3-х лет.