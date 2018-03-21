Суд выдал санкцию на заочный арест экс-владельца банка «БФГ-Кредит» Дойнова 

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего владельца банка «БФГ-Кредит» Павла Дойнова, обвиняемого по делу о растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд принял решение о заочном аресте Дойнова", — сказала она.
Царева уточнила, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение).
Обвиняемый находится за пределами России, он объявлен в международный розыск.
По данным газеты «Коммерсант», Дойнов под видом кредитов выводил из банка деньги через подставные фирмы.