Суд выдал санкцию на заочный арест экс-владельца банка «БФГ-Кредит» Дойнова

"Суд принял решение о заочном аресте Дойнова", — сказала она.

Царева уточнила, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение).

Обвиняемый находится за пределами России , он объявлен в международный розыск.

По данным газеты «Коммерсант», Дойнов под видом кредитов выводил из банка деньги через подставные фирмы.