На «Почте России» орудовала банда грабителей 

Сотрудники «Почты России», которых подозревают в краже международных отправлений, задержаны в Москве. Их обнаружили благодаря камерам видеонаблюдения. На кадрах видно, как один сотрудник отправляет посылки в особый контейнер, а другой их прощупывает. Заполнившийся контейнер закатывают в грузовик — это фиксирует уже другая камера. Таким образом преступники крали дорогостоящую технику, которую потом продавали на рынках. Злоумышленников задержали с поличным. В банде было 3 работника сортировочного цеха и 2 водителя. По предварительным данным, они присвоили несколько сотен посылок.