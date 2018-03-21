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На «Почте России» орудовала банда грабителей
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На «Почте России» орудовала банда грабителей 

Рамблер 4 часа назад
Сотрудники «Почты России», которых подозревают в краже международных отправлений, задержаны в Москве. Их обнаружили благодаря камерам видеонаблюдения. На кадрах видно, как один сотрудник отправляет посылки в особый контейнер, а другой их прощупывает. Заполнившийся контейнер закатывают в грузовик — это фиксирует уже другая камера. Таким образом преступники крали дорогостоящую технику, которую потом продавали на рынках. Злоумышленников задержали с поличным. В банде было 3 работника сортировочного цеха и 2 водителя. По предварительным данным, они присвоили несколько сотен посылок.
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