В Псковской области будут судить нарушителя госграницы из Грузии

При осуществлении в районе населенного пункта Долосцы Себежского района контроля за соблюдением режима госграницы пограничники выявили 56-летнего иностранца, у которого не оказалось российской визы. Мужчина прекрасно осознавал необходимость ее получения для пересечения границы, но умышленно пренебрег данным требованием.

Результатом стало возбуждение в отношении него уголовного дела за покушение на незаконное пересечение государственной границы. Теперь задержанному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, пограничникам стало известно, что в январе этого года иностранец попадал в поле зрения правоохранительных органов . Сотрудниками полиции Санкт-Петербург мужчина был оштрафован за мелкое хулиганство.

Сотрудники Пограничного управления рекомендуют перед пересечением российско-белорусской границы ознакомиться с действующим соглашением между правительствами двух государств, убедиться в наличии действительных документов на право пересечения границы, а также обратить внимание на сроки их действия.