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В Псковской области будут судить нарушителя госграницы из Грузии
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В Псковской области будут судить нарушителя госграницы из Грузии 

АиФ Северо-запад 3 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении гражданина Грузии за покушение на незаконное пересечение государственной границы, сообщили в пресс-службе ведомства.
При осуществлении в районе населенного пункта Долосцы Себежского района контроля за соблюдением режима госграницы пограничники выявили 56-летнего иностранца, у которого не оказалось российской визы. Мужчина прекрасно осознавал необходимость ее получения для пересечения границы, но умышленно пренебрег данным требованием.
Результатом стало возбуждение в отношении него уголовного дела за покушение на незаконное пересечение государственной границы. Теперь задержанному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Кроме того, пограничникам стало известно, что в январе этого года иностранец попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сотрудниками полиции Санкт-Петербург мужчина был оштрафован за мелкое хулиганство.
Сотрудники Пограничного управления рекомендуют перед пересечением российско-белорусской границы ознакомиться с действующим соглашением между правительствами двух государств, убедиться в наличии действительных документов на право пересечения границы, а также обратить внимание на сроки их действия.
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