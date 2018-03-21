Около 40 кг наркотиков изъяла ФСБ во время операции в Раменках

На западе столицы сотрудники ФСБ России и полицейские 18 марта изъяли около 40 кг наркотиков у двух подозреваемых в незаконном сбыте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, силовики работали по двум адресам в районе Раменки, где проживали двое граждан, подозреваемых в торговле запрещенными веществами. «В ходе обысков были обнаружены сотни полимерных свертков с различными психотропными веществами. В одном помещении изъято 2,4 кг синтетических наркотиков, а в другом — почти 35 кг», — сказал источник.

Находки изъяли, а в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ведется следствие.