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Около 40 кг наркотиков изъяла ФСБ во время операции в Раменках
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Около 40 кг наркотиков изъяла ФСБ во время операции в Раменках 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
На западе столицы сотрудники ФСБ России и полицейские 18 марта изъяли около 40 кг наркотиков у двух подозреваемых в незаконном сбыте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, силовики работали по двум адресам в районе Раменки, где проживали двое граждан, подозреваемых в торговле запрещенными веществами. «В ходе обысков были обнаружены сотни полимерных свертков с различными психотропными веществами. В одном помещении изъято 2,4 кг синтетических наркотиков, а в другом — почти 35 кг», — сказал источник.
Находки изъяли, а в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ведется следствие.
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