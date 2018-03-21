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Следователи возбудили дело после гибели людей на пожаре в Прикамье
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Следователи возбудили дело после гибели людей на пожаре в Прикамье 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
После трагедии, произошедшей минувшим вечером, 20 марта, в деревне Зотина Ильинского района, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Напомним, около 19 часов загорелся частный дом в деревне, где проживали 11 человек. В доме в этот момент находились четыре человека: хозяева — 61-летние мужчина и женщина, их 53-летний сосед и 42-летний знакомый. Они распивали спиртные напитки и покинуть дом в момент опасности не смогли.
«Видимых следов, указывающих на то, что погибшие люди стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия».
Причиной возгорания и гибели четырёх человек могло стать короткое замыкание в электроплитке.
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