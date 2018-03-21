Следователи возбудили дело после гибели людей на пожаре в Прикамье

После трагедии, произошедшей минувшим вечером, 20 марта, в деревне Зотина Ильинского района, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, около 19 часов загорелся частный дом в деревне, где проживали 11 человек. В доме в этот момент находились четыре человека: хозяева — 61-летние мужчина и женщина, их 53-летний сосед и 42-летний знакомый. Они распивали спиртные напитки и покинуть дом в момент опасности не смогли.

«Видимых следов, указывающих на то, что погибшие люди стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия».

Причиной возгорания и гибели четырёх человек могло стать короткое замыкание в электроплитке.