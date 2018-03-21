В Петербурге налетчики лишили сотрудников фирмы зарплаты

Как пишут «Невские новости», инцидент произошел 20 марта. Полицейские уже разыскивают налетчиков.

Трое неизвестных в масках ворвались в здание местной фирмы. Они пригрозили женщинам-бухгалтерам пистолетом и забрали один миллион рублей, который предназначался для выплаты зарплаты рабочим.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего изучения.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные на автомобиле «Hummer» обстреляли экипаж ГИБДД . Об этом рассказали очевидцы в паблике социальной сети, посвященном Северной столице. По их словам, инцидент произошел на Коломяжском проспекте. Стрельба производилась из автомата. Никто из полицейских не пострадал.

Фото: pixabay.com