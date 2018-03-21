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В Петербурге налетчики лишили сотрудников фирмы зарплаты
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В Петербурге налетчики лишили сотрудников фирмы зарплаты 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости», инцидент произошел 20 марта. Полицейские уже разыскивают налетчиков.
Трое неизвестных в масках ворвались в здание местной фирмы. Они пригрозили женщинам-бухгалтерам пистолетом и забрали один миллион рублей, который предназначался для выплаты зарплаты рабочим.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего изучения.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные на автомобиле «Hummer» обстреляли экипаж ГИБДД. Об этом рассказали очевидцы в паблике социальной сети, посвященном Северной столице. По их словам, инцидент произошел на Коломяжском проспекте. Стрельба производилась из автомата. Никто из полицейских не пострадал.
Фото: pixabay.com
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