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На Кубани задержали преступную группировку вымогателей
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На Кубани задержали преступную группировку вымогателей 

Новая Кубань 4 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. Злоумышленников удалось задержать благодаря бдительности одной из жительниц краевой столицы. Женщина заметила, как неизвестные люди затолкали в автомобиль мужчину. Она сняла происходящее на камеру телефона и записала госномер машины.
— Установлено, что фигуранты, применив насилие, посадили 33-летнего жителя Краснодара в машину. Представившись сотрудниками полиции, они сообщили об имеющейся у них информации о его причастности к незаконному обороту наркотических средств и потребовали крупную денежную сумму за освобождение от уголовной ответственности. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал мужчинам деньги, после чего был отпущен, — прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение данного автомобиля, в салоне которого находились четверо мужчин. Заметив полицейских, подозреваемые попытались скрыться и при задержании оказали сопротивление.
При осмотре машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли травматический пистолет, патроны к нему, денежные средства, а также поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур. Четверо мужчины были задержаны, в настоящее время они заключены под арест.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное по статье «Вымогательство».
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению соучастников противоправной деятельности, а также иных граждан, пострадавших от незаконных действий подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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