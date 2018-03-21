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Маньяка-педофила задержали в Нижнем Новгороде
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Маньяка-педофила задержали в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 17 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото freestockimages.ruМаньяка-педофила задержали в Нижнем НовгородеНижегородец осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строго режима за изнасилование двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
28-летний мужчина, по материалам следствия, подловил школьниц около жилого массива на улице Ларина, напал на них и совершил действия сексуального характера.
Девочки рассказали о случившемся родным, те сообщили в полицию.
Маньяка-педофила вскоре задержали. Вину в содеянном нижегородец не признал. Но суд решил иначе. Теперь насильник проведет ближайшие 12 лет в колонии.
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