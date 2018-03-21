СК возбудил дело о получении взятки сотрудником полиции Радужного 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, ему предъявлено обвинение в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Преступление было выявлено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. После передачи денег обвиняемый был задержан.
«В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Следователь СКР ходатайствовал перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Решением суда обвиняемый помещен под домашний арест», — отмечают в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, житель Радужного передал сотруднику полиции 130 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.