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Оренбургского предпринимателя отдали под суд за сокрытие шести миллионов рублей налогов
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Оренбургского предпринимателя отдали под суд за сокрытие шести миллионов рублей налогов 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Дело в отношении бизнесмена вели ОЭБиПК УМВД России по городу Орск, Следственный комитет и налоговые органы. Дело передано в суд.
По данным следствия, руководитель компании знал о том, что у предприятия есть задолженность по налогам в размере 6 млн рублей. Чтобы недоимку не взыскали принудительно, директор решил скрыть поступающие на счет деньги от контрагентов. Около 2 млн рублей перевели на счета сторонних организаций, минуя расчетные счета ООО «Энергоремстройсервис», сообщает региональное управление СК.
Обвиняемый своей вины не признает. Дата судебного заседания пока не назначена.
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