Оренбургского предпринимателя отдали под суд за сокрытие шести миллионов рублей налогов

По данным следствия, руководитель компании знал о том, что у предприятия есть задолженность по налогам в размере 6 млн рублей. Чтобы недоимку не взыскали принудительно, директор решил скрыть поступающие на счет деньги от контрагентов. Около 2 млн рублей перевели на счета сторонних организаций, минуя расчетные счета ООО «Энергоремстройсервис», сообщает региональное управление СК.

Обвиняемый своей вины не признает. Дата судебного заседания пока не назначена.