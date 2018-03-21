Камера в школьной раздевалке сняла воровку: денег и украшений лишились пять учеников

Новосибирская полиция попросила помощи в розыске женщины, которую подозревают в краже денег и украшений из школьной раздевалки.

В полиции пояснили, что инцидент произошёл во вторник, 20 марта, с 12:21 до 13:10 в гардеробе средней школы № 120 на улице Дуси Ковальчук. Деньги и вещи пропали из карманов верхней одежды и школьного рюкзака. В краже подозревают женщину в очках, тёмно-синей куртке и синей шапке с помпоном, которую запечатлела камера видеонаблюдения.

Всего в полицию поступило пять заявлений от родителей школьников, которые лишились вещей и денег. Полицейские возбудили уголовное дело о краже (ч.2 ст. 158 УК РФ).

Сейчас полиция пытается разыскать женщину с видео. В ориентировке сообщается, что подозреваемой на вид 35 лет, у неё смуглая кожа и чёрные волосы ниже плеч.

Всех, кто узнал эту женщину, полицейские просят позвонить по телефонам: 232-10-74 и 232-10-02. «Конфиденциальность гарантируется», — добавили в областной полиции.

Оперативно связаться с администрации школы № 120 корреспонденту НГС не удалось — телефоны директора и завучей не отвечали.