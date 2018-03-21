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В Краснодаре задержали лжеполицейских
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В Краснодаре задержали лжеполицейских 

ТАСС 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре задержали четверых мужчин, подозреваемых в вымогательстве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у задержанных изъяли поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур.
"Жительница Краснодара сообщила в полицию, что неизвестные насильно усадили мужчину в автомобиль и увезли. Ей удалось зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона и запомнить регистрационные знаки транспортного средства, на котором скрылись злоумышленники", — сказала Волк. Полицейские установили местонахождение автомобиля, в котором находились четверо подозреваемых, в последствии всех их задержали.
По словам Волк, злоумышленники насильно посадили потерпевшего в машину, представившись сотрудниками полиции, они сообщили об имеющейся у них информации о его причастности к незаконному обороту наркотиков и потребовали крупную сумму денег за освобождение от уголовной ответственности. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал деньги, после чего его отпустили.
"При осмотре машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли травматический пистолет, патроны к нему, денежные средства, а также поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур", — рассказала представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» УК РФ. Все подозреваемые арестованы. Проводится комплекс мероприятий по установлению соучастников противоправной деятельности, а также иных граждан, пострадавших от незаконных действий подозреваемых.
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