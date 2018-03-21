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В Краснодаре лже-полицейские вымогали деньги
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В Краснодаре лже-полицейские вымогали деньги 

АиФ — Юг 28 минут назад
Фото: АиФ – Юг
«Жительница города Краснодара сообщила в полицию о том, что неизвестные люди насильно усадили мужчину в автомобиль и увезли», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — «Ей удалось зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона и запомнить регистрационные знаки транспортного средства, на котором скрылись злоумышленники»
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение данного автомобиля, в салоне которого находились четверо мужчин. Заметив полицейских, подозреваемые попытались скрыться и при задержании оказали сопротивление.
При осмотре машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли травматический пистолет, патроны к нему, денежные средства, а также поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур. Четверо жителей Краснодара в возрасте от 22 до 27 лет были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«Установлено, что фигуранты, применив насилие, посадили 33-летнего жителя Краснодара в машину. Представившись сотрудниками полиции, они сообщили об имеющейся у них информации о его причастности к незаконному обороту наркотических средств и потребовали крупную денежную сумму за освобождение от уголовной ответственности. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал мужчинам деньги, после чего был отпущен», — рассказала Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению соучастников противоправной деятельности, а также иных граждан, пострадавших от незаконных действий подозреваемых.
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