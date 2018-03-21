Слишком молодая пенсионерка предстанет перед судом в Магнитогорске

Жительница Магнитогорска предстанет перед судом по обвинению в хищении средств пенсионного фонда под видом получения досрочной пенсии, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2014 году женщина, которой на тот момент исполнилось 50 лет, вступила в сговор с неустановленным лицом и получила документы, в которых содержались ложные сведения о её трудовом стаже в различных организациях. Изготовленные документы предоставляли обвиняемой право досрочно получать пенсию по старости, чем она и воспользовалась, с 2014 по 2016 год присвоив деньги в сумме свыше 500 тысяч рублей.

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление представителя территориального органа пенсионного фонда, содержащее сведения о проведении повторной проверки правильности выплаты и начисления досрочной трудовой пенсии по старости. В ходе расследования уголовного дела обвиняемой возмещен имущественный ущерб в полном объеме», — рассказали в прокуратуре