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Слишком молодая пенсионерка предстанет перед судом в Магнитогорске
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Слишком молодая пенсионерка предстанет перед судом в Магнитогорске 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Жительница Магнитогорска предстанет перед судом по обвинению в хищении средств пенсионного фонда под видом получения досрочной пенсии, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.
По данным следствия, в 2014 году женщина, которой на тот момент исполнилось 50 лет, вступила в сговор с неустановленным лицом и получила документы, в которых содержались ложные сведения о её трудовом стаже в различных организациях. Изготовленные документы предоставляли обвиняемой право досрочно получать пенсию по старости, чем она и воспользовалась, с 2014 по 2016 год присвоив деньги в сумме свыше 500 тысяч рублей.
«Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление представителя территориального органа пенсионного фонда, содержащее сведения о проведении повторной проверки правильности выплаты и начисления досрочной трудовой пенсии по старости. В ходе расследования уголовного дела обвиняемой возмещен имущественный ущерб в полном объеме», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, ранее суд в Каслях вынес приговор бывшей начальнице почтового отделения, которую признали виновной в хищении денег пропавшего пенсионера.
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