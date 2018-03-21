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Глава столичной инвестиционной компании похитил у мужчины 154,3 млн руб.
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Глава столичной инвестиционной компании похитил у мужчины 154,3 млн руб. 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Полиция разыскивает руководителя инвестиционной компании, похитившего у жителя столицы более 154 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, следствие выяснило, что в октябре 2011 г. генеральный директор компании «Блэкфилд Капитал» Ким Карапетян вместе с неизвестными гражданами заключил с москвичом договор управления активами.
«Затем К. Карапетян похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 154,3 млн руб. и скрылся», — пояснил источник.
Сотрудники полиции 20 марта возбудили против бизнесмена уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент К. Карапетян находится в федеральном розыске, его местонахождение устанавливается.
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