Глава столичной инвестиционной компании похитил у мужчины 154,3 млн руб.

Полиция разыскивает руководителя инвестиционной компании, похитившего у жителя столицы более 154 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следствие выяснило, что в октябре 2011 г. генеральный директор компании «Блэкфилд Капитал» Ким Карапетян вместе с неизвестными гражданами заключил с москвичом договор управления активами.

«Затем К. Карапетян похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 154,3 млн руб. и скрылся», — пояснил источник.

Сотрудники полиции 20 марта возбудили против бизнесмена уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент К. Карапетян находится в федеральном розыске, его местонахождение устанавливается.