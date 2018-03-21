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Из квартиры безработного украли более 2 млн рублей
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Из квартиры неработающего москвича украли более 2 млн рублей 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полицейские разыскивают злоумышленника, укравшего более 2 млн рублей из квартиры в Новой Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
По данным управления, во вторник днем в полицию обратился неработающий гражданин 1978 года рождения и сообщил о краже из квартиры на улице Бориса Пастернака.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 20 марта неизвестный, путем взлома замка входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу 2,3 млн рублей, после чего скрылся", — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.
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