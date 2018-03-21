Из квартиры безработного украли более 2 млн рублей

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 20 марта неизвестный, путем взлома замка входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу 2,3 млн рублей, после чего скрылся", — сказал собеседник агентства.

По данным управления, во вторник днем в полицию обратился неработающий гражданин 1978 года рождения и сообщил о краже из квартиры на улице Бориса Пастернака.