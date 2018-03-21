В Республике Крым правоохранителями пресечена деятельность группы вымогателей

Управлением ФСБ России по Южному военному округу совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым пресечена противоправная деятельность участников преступной группы, причастных к совершению тяжких преступлений на территории города Джанкоя и Джанкойского района.

В апреле прошлого года в полицию обратился 28-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестные лица с применением насилия вымогают у него денежные средства. На протяжении месяца на мобильный телефон потерпевшего поступали звонки с угрозами физической расправы. Когда телефонные сообщения не возымели действия, злоумышленники перешли к насильственным способам убеждения.

Вымогатели, применив насилие, потребовали от потерпевшего 200 тысяч рублей. Из этой суммы 160 тысяч рублей он якобы был должен своему знакомому, а остальные деньги преступники приписали к «долгу» за свои «посреднические» услуги.

Потерпевшему удалось обратиться за помощью в правоохранительные органы, после чего участники группы были задержаны. Ими оказались трое жителей г. Джанкой в возрасте от 26 до 32 лет.

В ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность подозреваемых еще к одному преступлению. Злоумышленники забрали автомобиль «БМВ» у 24-летнего жителя г. Джанкой в счет якобы имеющегося долга в сумме около одного миллиона рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации