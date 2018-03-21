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В Республике Крым правоохранителями пресечена деятельность группы вымогателей
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В Республике Крым правоохранителями пресечена деятельность группы вымогателей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Фото: sevastopolnews.info
Управлением ФСБ России по Южному военному округу совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым пресечена противоправная деятельность участников преступной группы, причастных к совершению тяжких преступлений на территории города Джанкоя и Джанкойского района.
В апреле прошлого года в полицию обратился 28-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестные лица с применением насилия вымогают у него денежные средства. На протяжении месяца на мобильный телефон потерпевшего поступали звонки с угрозами физической расправы. Когда телефонные сообщения не возымели действия, злоумышленники перешли к насильственным способам убеждения.
Вымогатели, применив насилие, потребовали от потерпевшего 200 тысяч рублей. Из этой суммы 160 тысяч рублей он якобы был должен своему знакомому, а остальные деньги преступники приписали к «долгу» за свои «посреднические» услуги.
Потерпевшему удалось обратиться за помощью в правоохранительные органы, после чего участники группы были задержаны. Ими оказались трое жителей г. Джанкой в возрасте от 26 до 32 лет.
В ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность подозреваемых еще к одному преступлению. Злоумышленники забрали автомобиль «БМВ» у 24-летнего жителя г. Джанкой в счет якобы имеющегося долга в сумме около одного миллиона рублей.
Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Решением суда подозреваемые были признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 4,5 до 5,5 лет.
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