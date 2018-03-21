В Башкирии два подельника угнали авто, чтобы ограбить киоск

В Гафурийском районе двое мужчин угнали машину из автосервиса, где работал один из злоумышленников. Хозяин отечественной легковушки пришел к ремонтникам, чтобы забрать свою ласточку, но в боксе ее не было, тогда 33-летний мужчина пошел в полицию.

— Автослесарь вместе со своим 21-летним приятелем доехали на угнанном авто до Стерлитамака . Там они зашли в киоск, где решили разжиться деньгами и, угрожая продавщице, отобрали 11 тысяч рублей и прихватили с собой продукты, — рассказали в МВД по РБ.

Приключения приятелей продолжались недолго. Автомобиль вскоре заглох, а полицейские, увидев толкающих «жигули» людей, задержали злоумышленников.

По факту угона и разбоя возбуждены уголовные дела. Машина изъята, а один из преступников находится под стражей.