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Налетчики в Петербурге лишили овощебазу миллиона «зарплатных» рублей
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Налетчики в Петербурге лишили овощебазу миллиона «зарплатных» рублей 

Интересант 33 минуты назад
Накануне вечером трое неизвестных в масках наведались в офис фирмы, торгующей плодоовощной продукцией, на Софийской улице. Две бухгалтерши под угрозой применения «предмета, похожего на пистолет», и газового баллончика отдали им примерно миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Наличные предназначались на выплату зарплаты, которую некоторые труженики овощебазы успели получить, а остальных без средств к существованию оставили налетчики.
Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, уточняется ущерб, налетчиков ищет полиция, уголовное дело еще не возбуждено.
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