Налетчики в Петербурге лишили овощебазу миллиона «зарплатных» рублей

Ленинградской области. Накануне вечером трое неизвестных в масках наведались в офис фирмы, торгующей плодоовощной продукцией, на Софийской улице. Две бухгалтерши под угрозой применения «предмета, похожего на пистолет», и газового баллончика отдали им примерно миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Наличные предназначались на выплату зарплаты, которую некоторые труженики овощебазы успели получить, а остальных без средств к существованию оставили налетчики.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, уточняется ущерб, налетчиков ищет полиция, уголовное дело еще не возбуждено.