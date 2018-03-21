В Ставропольском крае завершили дело по ложному доносу об изнасиловании

Следователи Невинномысска Следственного комитета России по Ставропольскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой по статье «заведомо ложный донос в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств обвинения» (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

По данным следствия, 26 января текущего года женщина написала заявление в правоохранительные органы об изнасиловании. Ее предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но она, зная, что сообщаемые ею сведения являются ложными, все равно написала заявление. После этого, обвиняемая сообщила следователю также ложные сведения, что имевшиеся на ее теле и одежде повреждения якобы образовались в результате действий мужчины.

По уголовному делу провели ряд следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор необходимой доказательственной базы, что показало ложность обвинения.

Свои противоправные действия женщина объяснила тем, что хотела обвинить знакомого в изнасиловании из ревности к другим женщинам

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.