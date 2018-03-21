Уборщица и ее дочь ограбили москвичку на два миллиона рублей

В московскую полицию с заявлением обратилась жительница города, которая сообщила о том, что у нее из квартиры украли драгоценности. В краже заподозрили домработницу, убиравшуюся в квартире, сообщает РЕН ТВ

По словам потерпевшей, исчезли, в частности, дорогие часы, серьги, кольца и другие украшения. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали двух женщин — уборщицу и ее дочь, которые занимались в квартире пострадавшей уборкой.

Часть похищенных украшений они успели сдать в ломбард. Общая сумма нанесенного москвичке ущерба оценивается в более чем два миллиона рублей, уточняет телеканал. По факту кражи возбуждено уголовное дело.