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Уборщица и ее дочь ограбили москвичку на два миллиона рублей
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Уборщица и ее дочь ограбили москвичку на два миллиона рублей 

dom.lenta.ru 38 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
В московскую полицию с заявлением обратилась жительница города, которая сообщила о том, что у нее из квартиры украли драгоценности. В краже заподозрили домработницу, убиравшуюся в квартире, сообщает РЕН ТВ.
По словам потерпевшей, исчезли, в частности, дорогие часы, серьги, кольца и другие украшения. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали двух женщин — уборщицу и ее дочь, которые занимались в квартире пострадавшей уборкой.
Часть похищенных украшений они успели сдать в ломбард. Общая сумма нанесенного москвичке ущерба оценивается в более чем два миллиона рублей, уточняет телеканал. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось об аналогичном преступлении, также совершенном домработницей в Москве: в период с 2010-го по 2016 годы она, предположительно, похитила из квартиры в районе Хамовники, в которой убиралась, порядка 236 тысяч долларов. Женщина изготовила дубликат ключей от сейфа и выносила деньги небольшими суммами.
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