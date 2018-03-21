Южноуральца нашли мертвым после визита полицейских 

«14 марта в промоине реки около поселка Центральный Карталинского района обнаружено тело 41-летнего местного жителя», — пишет пресс-служба Следственного комитета.
По данному факту СК проводит доследственную проверку.
Меж тем в МВД уточняют, что незадолго до смерти мужчина общался с сотрудниками полиции — стражи порядка приезжали к погибшему из-за жалоб соседей.
«Незамедлительно была назначена служебная проверка, сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщают в пресс-службе полиции.
Фото: Евгений Поторочин