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Южноуральца нашли мертвым после визита полицейских
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Южноуральца нашли мертвым после визита полицейских 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«14 марта в промоине реки около поселка Центральный Карталинского района обнаружено тело 41-летнего местного жителя», — пишет пресс-служба Следственного комитета.
По данному факту СК проводит доследственную проверку.
Меж тем в МВД уточняют, что незадолго до смерти мужчина общался с сотрудниками полиции — стражи порядка приезжали к погибшему из-за жалоб соседей.
«Незамедлительно была назначена служебная проверка, сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщают в пресс-службе полиции.
Фото: Евгений Поторочин
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